Дагестан готов приютить у себя беженцев из Донбасса

Сорок три региона России готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса, подготовлены к приему почти 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В этих субъектах подготовлены к приему людей почти 400 ПВР общей вместимостью 42 тысячи человек. В резерве находятся еще 149 ПВР на более чем 54 тысячи мест.

Социологи выяснили, как россияне относятся к решению принять у себя в стране беженцев с Донбасса. «78 процентов россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в российские регионы», — говорится в свежем опросе ВЦИОМ.

Не осталась в стороне и протянула руку помощи беженцам из Донбасса и Республика Дагестан. Дагестан готов приютить у себя порядка 600 человек и окружить их заботой и вниманием. Жители республики не понаслышке знают, что такое потерять родной кров и покинуть родные места. На гостеприимной, доброй и мирной земле Дагестана беженцы с семьями будут в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»