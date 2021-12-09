Дагестан готов к новой разновидности COVID-19 — штамму «омикрон»

Дагестане власти принимают упреждающие меры на случай занесения в республику новой разновидности COVID-19 — штамма «омикрон». Горький опыт потерь и испытаний конца 2019 и начала 2021 гг., столкнувшись с неизведанной и неизученной до ныне инфекцией, мобилизовал власти Дагестана, систему здравоохранения и население без паники и растерянности бороться с разными проявлениями этой коварной болезни.

Так, 8 декабря под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова прошло совещание по вопросу о недопущении завоза в республику новых штаммов коронавируса.

Абдулпатах Амирханов сообщил, что региональное Управление Роспотребнадзора в связи с выявлением нового штамма коронавируса SARS-Cov-2 «омикрон» на территории ряда государств сообщило о необходимости изоляции граждан, которые прибывают из таких стран и у которых будет подозреваться заболевание.

Для лиц, которые будут прибывать из стран с неблагополучной обстановкой в связи с выявлением нового штамма и контактировавших с пациентами с подозрением на «омикрон», будет развернут обсерватор.

Минздравом Дагестана уже развернуты на базе ГБУ РД «Каспийская центральная городская больница» три боксированные палаты для лиц, у которых будет выявлен новый штамм.

На сегодня можно констатировать, что Дагестан готов к любым проявлениям этого коварного вируса. Для этого в республике есть все необходимое: и лекарства, и оборудование, и набравшиеся опыта специалисты. Кстати, в Дагестан для обмена опытом приезжают специалисты – медики из соседних регионов.

В республике с каждым днем увеличивается количество не только вакцинированных, но и прошедших ревакцинацию людей. Соблюдаются все ограничительные меры, население к ним привыкло и воспринимает спокойно.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»