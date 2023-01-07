Дагестан гордится подвигами своих земляков на передовой

Республика Дагестан с высокой отдачей осуществляет поддержку войск, участвующих в СВО.

Так, в одном из госпиталей в ЛНР более полугода без устали трудятся, спасая раненых, врачи и медсёстры, добровольно прибывшие сюда из Дагестана.

В этом госпитале, находящемся в прифронтовой полосе, вот уже полгода работают пять хирургов из Дагестана, и на груди каждого сияет награда Луганской Народной Республики. Вот такими, заслужившими почёт и уважение на Луганщине, и являются российские врачи, прибывшие сюда добровольно исполнять свой профессиональный долг из Республики Дагестан и из Москвы.

Один из них ведущий хирург – Алиахмед Алиев. «В среднем в день сюда поступают около ста человек раненых, и почти каждому второму из них требуется провести операцию. В основном на передовой люди получают пулевые и осколочные ранения. Устаю ли сам? Надо сказать, что за полгода работы почти в круглосуточном режиме я уже привык, зачастую хватает трёх-четырёх часов отдыха», — говорит хирург.

У Алиева огромный опыт полевой хирургии, который он приобрёл, ещё служа военным врачом во время чеченских кампаний в 1994–1996 и 2000-х годах. Поэтому именно за ним решающее слово во время проведения консилиумов при проведении здесь самых сложных операций.

Правой рукой Алиева в этом госпитале является Равшан Курбанов, который работает с ним с февраля 2022 года. Будучи отличным хирургом, Равшан первым из врачей встречает в приёмном отделении партии раненых. «Учитывая зимнее время года, зачастую раненые поступают к нам с обморожениями и переохлаждениями», – рассказывает Курбанов.

В свободные от исполнения обязанностей минуты работники госпиталя стараются побыть немного в «комнате посланий» – так здесь называют помещение, где на стенах вывешены рисунки с пожеланиями от детей лиц медперсонала. Вот на одном из рисунков изображён мужчина в белом халате, а рядом написано фломастером детской рукой: «Папа, мы тебя очень ждём! Возвращайся с победой…»