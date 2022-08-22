Дагестан глазами туристов и родственников с чужбины

Вся жизнь человечества — непрерывный круг. Это так устроено природой. Одни умирают, другие рождаются. Молодое поколение старательно пытается продолжить начинания и задумки своих предков. Особенно развито это направление на Кавказе, у нас в Дагестане. Тут принято еще с ранних лет прививать младшему поколению все каноны жизни горцев. Поэтому они всегда почитают и уважают старших, защищают младших, помогают слабым и гордо носят имя Горец.

Дагестан — край с очень красивой и дикой природой. Наряду с повседневной суетой порой мы, жители Дагестана, даже не замечаем эту красоту. Но когда приезжие из разных регионов и городов нашей страны делятся своими отзывами и восхищениями, задумываемся: неужели это все про наш родной край?!

И после всего этого, на самом деле, начинаем замечать эту нереальную красоту.

Не эта ли красота восхвалялась поэтами, воспевалась в песнях, излагалась в легендах, передавалась художниками на полотнах? Да! Именно эта!

Но нельзя забывать, что помимо величественной красоты нашего горного края, уважения и почитания есть в наших краях с незапамятных времен и гостеприимство дагестанское. Наш народ во все времена очень любил и уважал гостей, с превеликим удовольствием делился последним куском хлеба и отводил им самый лучший уголок в своем доме.

И сегодня Дагестан посещает очень много туристов. Наряду с ними, еще на лето приезжают те, кто хочет проведать родных и близких.

И вот в этом году в село Тпиг снова приехал сын ныне покойного Рамазана Малагусейнова Давид. Вместе с ним приехали его жена Руфина, сын Даниэль, а также сестра Руфины Линара со своим мужем Леонидом.

Давид Рамазанович: Хочу поделиться наболевшим. В детстве я редко приезжал в Дагестан, в Агул, хотя у меня здесь много родственников. И очень об этом жалею. Взрослея, я понял, что корни берут своё, Родина зовёт. И я начал ощущать нужду в общении со своей семьей, такое гостеприимство я не встречал нигде и гордо заявляю: Я — Агулец. Спасибо тебе, Мой Дагестан, Моя семья, Моя Родина!

Меня зовут Руфина Равильевна , и мне есть что сказать. Когда муж предложил поехать с ним на его родину, я насторожилась, поскольку была наслышана всякого. Но все-таки он уговорил меня. И вот я впервые посетила Ваш прекрасный край. Раньше много слышала я о красоте Дагестана, но, увидев его своими глазами, поняла, что рассказы о нем — это маленькая толика той потрясающей красоты, что встретила нас в Агуле. Величественные горы, бурные реки, красивые и завораживающие водопады, пьянящий аромат множеств растений и цветов — все это захватывает дух. И, поверьте мне, в таком прекрасном месте живут очень добрые, гостеприимные люди, не испорченные нынешними нравами. Я влюбилась в Дагестан и в тех, кто его мне открыл!!! Вы поистине благородный народ!!! Вы покорили моё сердце. Желаю Вам здоровья, благополучия и процветания!

Дениэль Давидович : В горах очень красиво, много старинных домов, и каждый со своей историей. Все своё время я проводил со своими братьями на улице и забыл даже, что у меня есть телефон. Мои родственники очень хорошие и добрые люди. Я рад, что у меня есть такая родня, очень хотелось бы приезжать как можно чаще. Село Тпиг — это моя маленькая Родина!!!

Леонид Леонидович : Со своей семьей и со свояком побывал в прекрасном крае Дагестан. Меня и мою семью приняли как родных людей, узнал много интересного об этом крае. Теперь и у меня родня в Дагестане, чему я очень рад!

Линара Равильевна: Я благодарна за такую возможность, увидеть ваш край во всех красках. От гор захватывает дух, реки и водопады приводят в восторг, заброшенные сёла несут свою историю. Люди здесь очень гостеприимные, отзывчивые и душевные. Мы побывали в самом сердце Дагестана и увидели жизнь и быт изнутри. Спасибо вам за все, всех благ вам и процветания. Мое мнение разделяет мой четырехлетний сын. Здесь для него было полное раздолье, где он смог побегать вдоволь, увидеть животных, искупаться в реке Чираг-чай. Эти маленькие радости для ребенка становились особенным событием. Мы не кидали монетки, чтобы вернуться в Дагестан, вместо этого мы оставили здесь свое сердце.

С. Малагусейнова