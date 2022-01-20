Дагестан должен стать спортивной средой для каждого его жителя

3 декабря Сергей Меликов провел заседание Совета при Главе Республики Дагестан по делам инвалидов. Основная мысль встречи — открыть возможности социализации, реабилитации и развития для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Над доступной средой Дагестан работает не первый год: с 2014 года более 700 социальных учреждений оснащены безбарьерной инфраструктурой. Однако это довольно маленькая доля той задачи, которую предстоит выполнить. Одноимённая программа «Доступная среда» реализуется ежегодно и обеспечивается федеральным софинансированием. 2021 год в этом плане будет исключением и Дагестан будет разрабатывать дорожную карту на ближайшие годы.

Стоит отметить, что при всей своей спортивной мощи Дагестан остаётся недоступным для его граждан-инвалидов. В целом в республике имеются всего две спортивные организации, работающие по адаптивным видам спорта, а также несколько организаций, которые работают с инвалидами вообще. Взять даже дагестанцев-финалистов паралимпийских игр, то занимаются они в других регионах. Это та ситуация, которую надо менять, транформируя дагестанскую реальность.

По данным Минспорта РД, в Дагестане в целом вовлечены в спорт порядка 9400 людей с инвалидностью, 4400 из них занимаются спортом систематически.