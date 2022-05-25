Дагестан договорился о сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму

Глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор ООО «Туроператор «ИНТУРИСТ» Виктор Тополкараев подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является развитие сотрудничества в рамках создания новых и актуализации существующих туристских маршрутов по территории Дагестана, а также создания и продвижения межрегиональных туристских маршрутов.

«Туроператор «ИНТУРИСТ» был основан в 1929 году и стал первым международным туроператором, который оказывал туристические услуги на территории Советского Союза.

Сегодня компания является лидером на рынке въездного туризма, занимает ведущие позиции на внутрироссийских направлениях.