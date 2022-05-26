Дагестан бьёт рекорды популярности: руководитель Ростуризма

25 мая Сергей Меликов поговорил о развитии туризма в Дагестане с руководителем Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой. В рамках встречи достигнута договорённость о сотрудничестве республики с туроператорами и Ростуризмом. Подписаны трёхсторонние соглашения Правительства РД, Федерального агентства по туризму и туроператорами FUN&SUN и «Интурист».

«Дагестан по всем рейтингам просто бьёт рекорды популярности,» — отметила Зарина Догузова. По её информации Дагестан в мае опередил даже Минводы, которые по традиции являлись лидерами на Кавказе.