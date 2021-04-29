Дагестан будет развивать все направления транспортной системы

Сергей Меликов провел расширенное совещание для обсуждения транспортного вопроса. Речь шла о дорожном строительстве, авиационном и железнодорожном сообщениях.

Меликов отметил важность развития отрасли для всех сфер жизни республики.

В дорожной отрасли работает более 70 тысяч человек. По данным опроса, большинство дагестанцев называют сферу определяющей рост благосостояния людей.

Сергей Меликов отметил, что в республике наблюдается значительный рост развития объектов дорожной отрасли, к примеру, ощутимо выросли автомобильные грузоперевозки, махачкалинский аэропорт показывает рекордный 20% рост пассажиропотока, а торговый порт и вовсе входит в топ лучших портов по количеству перевозок в стране.

Меликов назвал и недочеты отрасли, например, реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале, состояние общественного транспорта. Глава республики отметил, что только в Махачкале остается так много маршруток, которые составляют 85% транспорта, когда в других городах переходят на низкопольные современные автобусы.