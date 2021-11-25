Дагестан будет принимать участие в нацпроекте «Производительность труда»

25 ноября состоялась встреча Нюсрета Омарова с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Основной темой встречи выступил вопрос участия дагестанских предприятий в проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», который входит в проект «Производительность труда».

Предусмотрено создание «фабрики процессов» — производственной площадки обучения сотрудников бережливому производству. Создание данной площадки будет профинансировано в размере 4,5 млн рублей.