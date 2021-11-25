Экономика

Дагестан будет принимать участие в нацпроекте «Производительность труда»

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25 ноября состоялась встреча Нюсрета Омарова с экспертами Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Основной темой встречи выступил вопрос участия дагестанских предприятий в проекте «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», который входит в проект «Производительность труда».
Предусмотрено создание «фабрики процессов» — производственной площадки обучения сотрудников бережливому производству. Создание данной площадки будет профинансировано в размере 4,5 млн рублей.

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