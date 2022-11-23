Дагестан будет представлен на крупнейшей выставке HALAL EXPO — 2022

Дагестанские предприниматели, в числе других российских компаний — участников международного бизнес сообщества мусульман IBFM, президентом которой является Фахруддин Мирзоев, будут представлены на крупнейшей выставке HALAL EXPO — 2022 в Турции.

Мероприятие пройдет 24-27 ноября 2022 года. Как отметил вице-президент IBFM Мухаммад Юнусов, в рамках выставки состоится престижный форум IBFM, в котором выступит в качестве спикера и наш соотечественник, основатель Академии брендинга Арсен Акавов.

Международное бизнес сообщество IBFM является активным участником внешнеэкономической деятельности российских компаний с турецкими коллегами и странами Ближнего Востока, а также участвует в укреплении международных отношений в иных сферах между народами России, Турции и арабских стран.