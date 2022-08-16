Дагестан будет поставлять мясо в Саудовскую Аравию

3 дагестанских предприятия вошли в список российских экспортеров животноводческой продукции в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

«Государственным управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширен перечень утвержденных российских компаний для экспорта меда, рыбопродукции и мясных изделий», – говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день 29 рыбоперерабатывающих компаний, 7 производителей меда, 7 предприятий по производству баранины и говядины из России имеют право экспорта продукции в Саудовскую Аравию. Из них 3 дагестанских предприятия, в частности ООО «Агрохолдинг Агрохом», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» и ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», будут обеспечивать поставки мясной продукции.

Отмечается, что ознакомиться с полным списком компаний, имеющих право поставок животноводческой продукции в Саудовскую Аравию, можно на сайте Россельхознадзора Список предприятий, одобренных для экспорта в Королевство Саудовская Аравия.