Дагестан будет наращивать мясное производство

Минсельхоз Республики Дагестан поставил задачу расширения племенной базы крупнорогатого скота мясной породы. С этой целью ведётся планомерная работа с животноводческими хозяйствами региона по разведению казахской белоголовой и абердин-ангусской пород КРС. Среди хозяйств, пожелавших воспользоваться предложением, — кулинский КФХ «Исупаев О.Р.» и левашинский СПК «Кент».

Выбор данных пород объясняется экономической выгодой: они неприхотливы к условиям, обладают высокой плодовитостью. Молодняк рождается мелким, но ускоренно набирает вес, а при хорошем кормлении — около 1 килограмма в день. Разведение этих пород повысит производство мраморного мяса, востребованного на рынке.

На сегодняшний день двумя указанными хозяйствами приобретено порядка 200 голов данных пород. Стоит отметить, что такого рода вложения в развитие сельского хозяйства субсидируются государством в размере до 50% вложений.