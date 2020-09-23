Нацпроекты в РД

Дагестан активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов

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Глава Дагестана Владимир Васильев провел совещание по реализации в республике национальных проектов. Обсуждение проходило с участием заместителя полномочного представителя Президента России в СКФО Максима Владимирова.

Владимир Васильев подчеркнул, что в 2020 году республика выполняет у себя все 12 федеральных национальных проектов.
Строятся объекты по госпрограмме «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда».

В республике также работает собственная инвестиционная программа. По ней строят 72 школы, 88 детских садов и 37 объектов здравоохранения.  Растут и объёмы жилищного строительства.

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