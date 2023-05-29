«Дагэнерго» проводит ремонтные работы на подстанции «Буйнакск-1» для повышения надёжности электроснабжения

Специалисты Буйнакских городских электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» по внеплановой заявке проводят ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Буйнакск-1».

Как сообщила пресс-служба компании, технические мероприятия в соответствии с регламентом сопровождаются временным частичным ограничением электроснабжения, которое согласовано с администрацией города Буйнакска.

Технические мероприятия проводятся для повышения качества и надёжности электроснабжения жителей города. В работах задействовано необходимое количество специалистов и спецтехники.

Ограничения электроснабжения могут затронуть потребителей, проживающих по следующим адресам:

— улицы Садовая, Лермонтова, Шамиля (дома №№№ 132 «а», 132 «б», 136, 138, 140, 142), Южная, Магомедова, С. Стальского, Джамалутдинова, Сайфулы Кади, Мухамада Саадула, Апашева, Мавраева, Юнисилау, Хаджи-Мурата, Алибекова, Мурадовой, Августина Скрабе, Хизри Гаджиева, Анны Покровской;

— районы СОШ №10, водокачки.

Технические мероприятия планируется завершить в 15.00 мск. Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник