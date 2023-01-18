«Дагэнерго» предупреждает жителей части Махачкалы о перерывах энергоснабжения в связи со сложным технологическим нарушением на подстанции

В ходе технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Махачкала-110» были выявлены дополнительные сложные повреждения оборудования. Из-за этого работы продлятся дольше, чем планировалось ранее.

Во время проведения восстановительных мероприятий возможны временные перерывы энергоснабжения части жителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского.

Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать ближайшие 12 часов с учетом данной информации.