Общество

«Дагэнерго» предупреждает жителей части Махачкалы о перерывах энергоснабжения в связи со сложным технологическим нарушением на подстанции

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В ходе технических мероприятий на подстанции 110 кВ «Махачкала-110» были выявлены дополнительные сложные повреждения оборудования. Из-за этого работы продлятся дольше, чем планировалось ранее.

Во время проведения восстановительных мероприятий возможны временные перерывы энергоснабжения части жителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского.

Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать ближайшие 12 часов с учетом данной информации.

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