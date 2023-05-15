Дагавтодор сообщает

В ходе мониторинга социальных сетей и телеграм каналов, специалистами ГКУ «Дагестанавтодор» было выявлено обращение жителя Кулинского района по поводу просадок на автомобильной дороге республиканского значения «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» (участок Вачи — Щара).

«Указанный участок дороги входит в состав автомобильной дороги «Мамраш — Ташкапур — Араканская» площадка, км 133 — км 148, реконструированной в период 2015 — 2020 годы.

В процессе эксплуатации на дороге появились дефекты в виде просадок земляного полотна и связанного с этим повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги, которые должны быть устранены в рамках гарантийных обязательств подрядчика.

В связи с этим ГКУ «Дагестанавтодор» дано соответствующее указание подрядной организации принять необходимые меры по устранению дефектов, возникших в течение гарантийных сроков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения эксплуатирующей организацией начаты работы по установке дорожных знаков, предупреждающих об аварийной ситуации на дороге», — сообщает Дагавтодор на своей странице в телеграм.