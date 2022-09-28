Д. Мустафаев: мобилизованные получат льготы контрактника СВО

В интервью с руководителем республиканского военкомата Д. Мустафаев ответил на наиболее актуальные вопросы по процессу мобилизации в Дагестане.

Так, он подтвердил, что мобилизации подлежат граждане, которые прошли свою срочную службу, а также бывшие контрактники. Среди прочих вопросов он разъяснил и привилегии мобилизованных граждан. Д. Мустафаев напомнил, что мобилизованные граждане приравнивается к контрактникам, несущим службу в специальной военной операции, а значит получают весь перечень льгот, рассчитанных для данной категории. Это и ипотечные льготы, и региональная материальная и имущественная помощь и др.

В заключение был разобран вопрос понимания «частичной мобилизации». Ведущий попросил уточнить, почему процесс мобилизации назван так. Руководитель военкомата ответил, что мобилизация касается только людских ресурсов, поэтому — частичная. При этом привлекаются к процессу только граждане ранее озвученных категорий.

Было подчёркнуто: граждане, забронированные, больные, ухаживающие за инвалидами, являющиеся опекунами без родителей, имеющие на иждевении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, имеющие беременную жену на сроке не менее 22 недель и троих детей не будут призваны.

Особо он обратил внимание, что повестка не является фактом призыва.