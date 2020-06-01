Cтартовала новая программа льготного кредитования

Сегодня,1 июня, стартовала новая программа кредитования, предложенная ранее президентом РФ Владимиром Путиным для поддержки предпринимателей и сохранения занятости населения. Правительство уже утвердило распоряжение, по которому крупные банки страны, вовлеченные в этот процесс, будут выплачивать кредиты на льготных условиях по ставке 2 % представителям коммерческих и некоммерческих организаций.

В свою очередь, банкам будет выделено до 5,7 миллиардов рублей на возмещение недополученных расходов. Весь объем выданных займов составит не менее 248 млрд рублей.

Такой поддержкой могут воспользоваться предприятия из пострадавших отраслей, компания из отраслей, нуждающиеся в поддержке для возобновления деятельности, индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников и др.

Кредиты выдаются на любые документально подтвержденные расходы в предпринимательской деятельности, например: выплата зарплат, погашение ранее полученных кредитов по программам льготного кредитования на поддержку и сохранение занятости. Однако, нельзя тратить кредитные средства на благотворительные акции,на выплату дивидендов и выкуп долей в уставном капитале.

Важно знать: есть три периода действия договора,от которых и зависят основные условия кредитования.

• Обязательный базовый период. Длится до 1 декабря 2020 года.

• Необязательный период наблюдения. Наступает, если заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

• Необязательный трёхмесячный период погашения. Может наступать как после базового периода, так и после периода наблюдения. Не наступает, если выполнены условия для списания кредита.

Для контроля уровня занятости в компаниях, получивших кредиты, запущена специализированная блокчейн-платформа ФНС. Более подробную информацию можно получить на сайте мойбизнес.рф.