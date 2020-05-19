Чувство долга перед малой родиной

Есть у Агульского народа сыновья, которые сумели сохранить за собой чувство долга перед своей малой родиной, за ее благоустройство, находясь далеко от родного гнезда. Одним из таких является Максим Ашуралиев из села Гоа Агульского района. Он родился в 1967 году в многодетной семье. Максим был самым младшим из восьми детей.

Окончив Гоинскую среднюю школу, он поступил на инженерно-строительный факультет Дагестанского государственного технического университета. После окончания вуза получил диплом инженера-строителя.

В поисках работы он отправился в Ивановскую область. Преодолев далекий путь от родного дома через большие мытарства, он определил себе место в предпринимательской деятельности.

В настоящее время в его владении находится много гектаров леса. Он является крупным поставщиком леса во многие регионы нашей страны. С его помощью несколько семей устроили свой быт и нашли работу в городе Иваново, где он завоевал большой авторитет и уважение.

Находясь вдалеке от родного края, он не забыл про свою малую родину: благоустроил отчий дом, создал хорошие условия для жизни. По просьбе сельчан он провел воду в старую часть села, где находится его родной дом, хотя там никто не живет. Всю работу по проведению водопровода Максима возложил на Рамазана Мазаева из села Хутхул.

Работа была очень емкая, трудная. Источник воды находился в двух километрах от села Гоа в сторону Фите. Благодаря упорству и организаторской способности Рамазана работа по данному проекту была завершена успешно. Вода уже стала поступать в дома односельчан.

В силу своей занятости у Максима очень мало свободного времени. Однако он считает долгом хотя бы по мере возможностей наведаться в родное село, зажечь свет в родном доме, посетить могилы своих предков, беседовать с односельчанами.

Жители Гоа благодарны ему и желают крепкого здоровья и больших успехов во всех начинаниях.

Расим Гучудадов