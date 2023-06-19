Чуткость и терпение — главные качества социального работника

8 июня свой профессиональный праздник отметили социальные работники.

День Социального работника был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года.

Впервые этот профессиональный праздник был официально закреплен в постановлении ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб почти тридцать лет назад — в 1994 году.

Дата празднования выбрана не случайно: 8 июня 1701 года император Петр Первый принял решение подписать указ, который положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России.

За прошедшие с того момента столетия ничего не изменилось. По-прежнему ответственность социальных работников и значимость их профессии очень высока.

Социальный аспект в жизни общества становится все более масштабным, и с изменением политико-экономических реалий вопросы ежедневного обеспечения населения требуют незамедлительного решения. Это и является основной функцией организаций социального обеспечения населения.

В Агульском районе в штате КЦСОН числятся несколько десятков штатных работников, каждый из которых выполняет определенные обязанности. Структура учреждения включает в себя три отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому, а также отделение социального обслуживания на дому детей и семей с детьми. Здесь трудятся ответственные работники, которые много лет заботятся о гражданах старшего возраста.

Непосредственную помощь в уходе оказывают социальные работники. На этой должности трудятся 42 женщины, которые ежедневно приходят к подопечным, чтобы оказать им необходимую помощь. На домашнем обеспечении числятся более трехсот граждан, которые требуют не только ухода, но и внимания.

Как отмечает директор КЦСОН МО «Агульский район» Аманаева Зулмира Джамаловна, работать в этой сфере непросто, ведь далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, предоставляя при этом полный спектр социальных услуг. Поэтому большинство из социальных работников выбрали профессию по зову души и сердца.

К примеру, у социальной работницы из селения Рича Тамамат Насруллаевой на обслуживании 9 получателей социальных услуг. Это очень ответственно, ведь социальные работники первыми принимают на себя людские проблемы и в меру своих возможностей помогают решать их, всесторонне поддерживая и опекая.

В сфере социального обслуживания нужно работать с открытым сердцем, потому как основная цель работников социального звена заключается в том, чтобы помогать людям, которым особенно нуждаются в чуткости, помощи, участии и внимании. Это особенно относится к гражданам старшего поколения.

Важно четко понимать, что социальный работник — не просто помощник для пожилых людей. Доброжелательность, терпение, умение решить проблемную ситуацию — вот те качества, которые помогают им наладить теплые отношения с подопечными. За это специалисты получают самую главную награду — благодарность во взгляде пожилых людей.

В число тех специалистов, которые много лет работают в социальной сфере, относится и уроженка села Чираг Габибулаева Гаписат. Она работает в социальной сфере почти четверть века и за это время показала себя как ответственный и чуткий сотрудник. По ее словам, людям старшего возраста особенно нужно внимание и моральная поддержка.

Это лишь единичные примеры успешных и ответственных специалистов социальной сферы в нашем районе. У каждой из них за плечами большой жизненный опыт. По словам их подопечных, это неравнодушные, энергичные, душевные и преданные своей работе люди. Секрет этой профессии очень прост: здесь не может быть безразличия — в сфере социального обслуживания нужно работать с открытым сердцем к каждому человеку, который нуждается в посторонней помощи и уходе.

Алена Магомедова