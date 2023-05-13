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Чубан Карабеков награжден орденом «За отличие в службе» II степени

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Глава Хивского района Ярмет Ярметов поздравил уроженца села Захит, контрактника Чубана Карабекова с высокой государственной наградой. Приказом Росгвардии он удостоен ордена «За отличие в службе» II степени.

«Проявленные Вами мужество и профессионализм оценены на высоком уровне вполне справедливо. Наши земляки не могут себя иначе вести.

Чубан, весь Хивский район гордится героическими поступками, совершенными Вами. Желаю Вам неиссякаемых сил, здоровья и новых достижений в служении Родине! Желаю в Вашем лице всем нашим бойцам возвращения домой живыми и здоровыми», – сказал глава муниципалитета Ярмет Ярметов.

На специальной военной операции Чубан Карабеков находится с первых дней. До отправки в зону боевых действий он проходил службу по контракту в Чечне. На счету Чубана Карабекова два подвига. В ходе боевых столкновений из-под огня нацистов он вытащил раненых бойцов и командиров на своём БТР. В другой раз во время боевых действий Чубан пригнал на нашу сторону вражеский БТР.

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