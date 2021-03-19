«Чтобы убрать мусор, денег не надо»

18 марта на заседании Совета при Главе РД по градостроительству и архитектуре врио Главы Дагестана Сергей Меликов обозначил среди важнейших для региона вопросов необходимость решения проблемы экологии, вывоза мусора.

Будущее наших сел и городов зависит от нас самих. Необходимо, чтобы жители сами осознали и сделали шаги для улучшения экологического состояния.

Сохранение окружающей среды должно быть кодом нашей культуры. Никто со стороны не придет убирать за нами.

На протяжении тысячелетий человек жил в тесном контакте с окружающей природой. В Дагестане существовали адаты и правила охраны природы, которые наши предки свято выполняли, заботясь о том, чтобы их потомкам, т.е. нам хватило и рыбы в воде, и ягоды в лесу, и леса, и воды, и воздуха, и солнца. Перед ними проблема мусора не стояла так остро.

Ученые подсчитали, что на каждого человека в год затрачивается 20 тонн сырья, правда большая его часть идет в отходы. Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к нарушению экологического равновесия не только в отдельных регионах, но и на планете в целом.

Мусор мы видим везде, он сопровождает нашу жизнь:в магазине (масса чеков, оберток) на прогулке (бумажные обертки и др.) на остановке (банки, окурки, фантики, бутылки и др.) вдоль берегов рек, в лесу (пластиковые бутылки, бумажные упаковки, консервные банки, полиэтиленовые мешки).

Мусор портит и эстетический вид. Он наносит огромный вред окружающей среде. Мы не думаем над тем, что этот мусор вернется к нам в виде загрязненной грунтовой воды, токсической пыли. Воду из горных рек и ручейков пить невозможно, овощи и ягоды отравляются. Большинство людей живущих рядом с нами не видят в этом никакой проблемы. И поэтому мусор, несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенные для этого места. Эти свалки, даже очень маленькие, представляют угрозу для людей. Их можно увидеть в основном у местных водоёмов, в лесу. Ветер разносит мусор по окрестностям села, собаки растаскивают его. Вещества, которые образуются при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух, дождевая вода вымывает ядовитые вещества разложившихся отходов. Сегодня загрязнение почвы и водоемов бытовыми отходами приобрело глобальный характер.

По наблюдениям специалистов скорость разложения обычной бумаги в природных условиях около 2-х лет, а стеклянной банки – около 1000 лет, полиэтиленового пакета – около 200 лет, металлической консервной банки – около 90, а большинство пластика даже не разлагается.

Сергей Меликов отметил: «У кого-то нет очистных, у кого-то — дорог. Мы будем решать эти вопросы на республиканском уровне. Но для того, чтобы убрать мусор, денег не надо. Для того, чтобы повесить дорожные знаки – тоже. Возможно, нам надо проработать на уровне республики организацию административно-технической инспекции». Он предложил главам муниципалитетов взять за основу в своей работе рекомендации Комитета по архитектуре и градостроительству по дизайн-коду городов.

Абдурахман Манафов, заместитель главного редактора «Вести Агула»