Чтобы помнили

Война — это страшное, кровавое событие. И из года в год, отмечая День Победы, мы благодарим ветеранов, которые ценой собственной жизни защищали Родину, и клянёмся, что никогда не забудем их подвиг. Одним из очевидцев тех событий был Мазай Рамазанович Рамазанов, участник Великой Отечественной войны.

Родился он в селе Буршаг Агульского района. В 1938 году был призван в ряды Советской армии, а в 1939-м участвовал в Финской войне, был награжден медалями за дисциплину и ответственность.

В 1941г. началась война с фашисткой Германией. Мазай Рамазанов сражался за освобождение Орла, затем принимал участие в битве за освобождение Москвы. В это время в «трудовой армии» копала окопы его жена Зурият. Она там заболела и чуть не умерла. У нее есть награда «За Трудовую доблесть».

За боевые заслуги, мужество и отвагу под Москвой Мазаю Рамазанову присвоили звание старшины, а затем назначили командиром батальона 1-й фронтовой линии. После освобождения Москвы Мазаю Рамазанову было вручено несколько медалей и орден Красной звезды.

Много ранений было у него во время освобождения Чехословакии. Он был ранен, четыре дня оставался в лесу контуженный без памяти, нашли его водовозы и спасли. Боевой путь завершился взятием Берлина, за что был награждён орденом и несколькими медалями «За боевые заслуги».

B 1946 г. Мазай Рамазанов вернулся в родное село Буршаг. Стал работать в родном колхозе бригадиром. Вместе с супругой Зурият воспитали пятерых сыновей и двух дочерей.

Руслан Магарамов