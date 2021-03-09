Чтобы помнили: Корюковская трагедия

Корюковская трагедия — массовое убийство мирного населения посёлка Корюковка Черниговской области, совершённое 1—2 марта 1943 года отрядами СС, украинской вспомогательной полицией и солдатами венгерской 105-й легкой дивизии генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа. В результате карательной акции погибло около 6700 человек, что в несколько раз больше известных массовых убийств в белорусской Хатыни, чешском Лидице и французском Орадуре и делает её самой масштабной во Второй мировой войне.

* * *

Весь мир знает о трагедии чешской деревни Лидице, где 10 июня 1942 г. фашисты, обвинив жителей села в укрывательстве чешских патриотов, расстреляли 340 человек. Такая же страшная участь постигла французскую деревню Орадур. В июне 1944 г. от рук эсесовцев танковой дивизии «Рейх» здесь погибли 642 жителя, а деревня была сожжена. А кто не слышал о белорусской деревне Хатынь! Фашисты, мстя за убийство партизанами немецкого офицера, 22 марта 1943 г. расстреляли 149 жителей Хатыни. Свою карательную операцию по уничтожению ни в чём не повинных людей они цинично назвали «Зимнее волшебство».

Но мало кто слышал о трагедии, разыгравшейся 1-2 марта 1943 г. на черниговской земле. В посёлке городского типа Корюковка фашисты сожгли и расстреляли около 7 тысяч человек.

Корюковка – город, районный центр на севере Черниговской области, расположен по обоим берегам речки Бречь, на расстоянии 100 км от областного центра Чернигов. До Великой Отечественной войны Корюковка являлась посёлком городского типа, в котором насчитывалось 12 тысяч жителей. В годы Великой Отечественной войны корюковские леса стали центром партизанского движения на Черниговщине. Здесь действовало несколько партизанских отрядов, которые в июле 1942 г. были объединены в партизанское соединение под командованием Алексея Фёдорова (впоследствии дважды Героя Советского Союза).

В ночь на 27 февраля 1943 г. партизаны соединения Фёдорова напали на гарнизон в Корюковке, состоявший в основном из венгров. В результате разгоревшегося боя оккупанты понесли серьёзный урон: 78 человек было убито, восьмерых взяли в плен, среди них начальника железнодорожной станции. Партизаны взорвали лесозавод, паровую мельницу, маслозавод, горуправу и комендатуру. Уничтожили железнодорожную станцию, взорвали несколько километров железнодорожного пути, паровоз и шесть вагонов, склад с горючим и мост. Из разгромленной тюрьмы был освобождён 101 человек.

Может, и не стоило так подробно перечислять все подробности этого боя, которые известны из отчёта, составленного начальником штаба партизанского соединения Рвановым. Но по ходу нашего повествования станет ясно, почему об этом необходимо сказать.

Немцы не простили партизанам разгром своего гарнизона, и всё сталось по страшному сценарию, который гитлеровцы уже не раз приводили и ещё не раз приведут в исполнение на территории Черниговщины. Так, в Корюковском районе 23 марта 1942 г. оккупанты спалили село Елино и уничтожили 296 мирных жителей, а осенью этого же года в селе Клюсы уничтожили 128 человек. В марте 1943 г. (уже после трагедии в Корюковке) каратели полностью спалили село Козары, в котором насчитывалось 980 дворов, и уничтожили 3908 жителей, 420 человек были сожжены заживо. А в мае расстреляли 800 жителей села Ведильцы.

Беда пришла в Корюковку 1 марта 1943 г. Карательный отряд эсэсовцев и украинских полицаев (шуцманов) окружил райцентр плотным кольцом. Каратели под видом проверки документов заходили в дома и расстреливали всех, кто там находился, а потом поджигали жилища. Затем они стали сгонять задержанных людей в церковь, кинотеатр и другие общественные здания и там продолжали расстреливать.

Вот как об этом вспоминает очевидец священник Всеволод Дагаев:

«Приблизительно часов в девять утра первого марта машины с немцами начали подъезжать к конторе рафинадного завода, недалеко отсюда я проживал на квартире. Накануне мы с женой решили перебраться на квартиру в Алексеевку (район посёлка). Я пошёл, чтобы найти подводу для перевозки вещей. Когда вернулся, меня не пропустили, стали по мне стрелять. Я укрылся в доме метров за десять от ресторана. Когда убедился, что проклятые фашистские палачи уехали, зашёл в ресторан и увидел там горы убитых людей и лужи крови. В Алексеевке, куда я сразу пошёл после этого, было то же самое: в домах и просто во дворах лежало по 20–30 трупов».

Кровавая бойня продолжилась на следующий день. Эсэсовцы добивали уцелевших жителей, поджигали дома и бросали людей живыми в огонь. Вера Сильченко успела спрятаться в стоге сена и видела, как каратели кинули в пламя её мать, сестру и невестку. А девятого марта каратели вернулись, чтобы добить тех, кто возвратился домой из соседних сёл.

Позже эксперты обнаружат на месте Корюковки останки примерно 6700 людей(5612 тел остались неопознанными)., замученных гитлеровцами — значительно больше, чем даже в Хатыни или Лидице. В ходе нападения на поселок было сожжено около 1300 зданий.

По оценкам историков, Корюковская трагедия стала одним из самых массовых убийств, совершенных гитлеровцами на территории Европы.

Казалось бы, никаких разночтений в этой истории быть не может, но считают так далеко не все.

Историю чудовищного преступления, совершенного против жителей оккупированной гитлеровскими войсками УССР, на Украине сегодня стараются переврать и использовать в пропагандистских целях.

В последние годы украинские историки с отчаянным упорством стараются доказать, что в произошедшем виноваты… партизаны. И отсутствовавший в этом время в УССР Федоров — в том числе. Мол, народные мстители своим нападением «спровоцировали» гитлеровцев. Вот не нападали бы, и было бы всем счастье. Горе-авторы подобных опусов почему-то часто забывают о том, что карательные операции нацисты часто проводили вообще без каких-либо видимых причин. Забывают они и о массовых убийствах населения. О плане «Ост», предусматривающем уничтожение или выселение большей части славянского населения из Восточной Европы.

13 мая 2018 года на ТСН даже вышел целый «спецрепортаж», посвященный Корюковской трагедии.Вот как излагают события на ТСН:

«Почему же Корюковка без потерь простояла два года оккупации и вдруг уничтожение? За несколько дней до ужасной катастрофу на немецкую тюрьму в Корюковке напали партизаны, нападение разработал коммунист Николай Попудренко. Историк Андрей Науменко утверждает, что Попудренко это нападение было нужно для того, чтобы зарекомендовать себя на высоком уровне. Партизаны убили немцев-охранников и освободили двоих детей партизанского вожака Федора Ступака, которых увезли в Москву. По фашистским порядкам после такого население подлежало уничтожению,» – так в статье описываются «преступления партизан» .

На самом деле события развивались иначе.

В начале февраля 1943 года партизаны Федорова вернулись в родные края после очередного рейда. Их лагерь размещался на границе Черниговской и Брянской областей. Местные жители по традиции стали снабжать партизан продуктами, что не укрылось от взоров оккупационной администрации. Для острастки оккупанты взяли в заложники порядка 400 местных жителей – в основном, родственников(!) партизан. Около 250 были сразу же расстреляны, других в скором времени ожидала та же участь.

Среди расстрелянных была жена одного из подчиненных Федорова, «полевого командира» партизан Феодосия Ступака (почему в изложении ТСН Феодосий стал Федором, можно только гадать). Среди ожидавших казни были двое детей Ступака – мальчики 12 и 13 лет. Именно Ступак, на тот момент командовавший отрядом в отсутствие Федорова (которого вызвали в Москву для разработки плана дальнейших действий отряда) и принял решение атаковать Корюковку, в тюрьме которой находилась основная часть пленников, включая его сыновей.

Чувствуете разницу? В версии журналистов ТСН – операция по спасению детей партизанского вожака, в реальности – план по освобождению сотни обреченных на смерть мирных жителей, включая женщин и детей.

Интересно, что в сюжете ТСН инициативу проведения операции передали почему-то Попудренко, якобы придумавшего все это из карьерных соображений – «чтобы зарекомандовать себя на высоком уровне». О мотивах такого «сюжетного хода» остается только гадать: возможно, дело в том, что Попудренко (в отличие от Ступака) был видным деятелем Компартии – третьим секретарем Черниговского обкома КП(б)У.

Операция, которую журналисты ТСН описывают как «нападение на тюрьму», на самом деле была существенно более масштабной.

Фактически, в ночь на 27 февраля 1943 года партизаны взяли Корюковку штурмом, выбив располагавшийся здесь немецко-венгерский гарнизон. После разгрома врага, партизаны взорвали стоявший на железнодорожной станции эшелон и вывели из строя железнодорожные стрелки, сожгли деревянный мост, уничтожили несколько автомобилей, несколько мастерских, но главное – освободили пленников. После этого бойцы отступили из Корюковки на свою базу в районе Каменных Хуторов – в густых лесах примерно в 40 километрах от Корюковки.

Правда, партизаны и сами понесли потери – так в бою погиб командир операции Феодосий Ступак, отдавший свою жизнь за то, чтобы его дети и другие обреченные получили право на жизнь…

( Из воспоминаний юного партизана Владимира Бебеха:

» В феврале сорок третьего года меня с сестрой и братьев Студаков забрали и бросили в корюковскую тюрьму. Там мы просидели,ожидая расстрела, две недели. Арестованных — это были в основном семьи партизан — становилось все меньше.Но нам повезло — соединение Федорова разгромило местный гарнизон и штурмом взяло тюрьму. Нам потом рассказали партизаны, что первым к тюрьме прорвался дядя Феодосий — отец Миши и Пети. Он как раз сбивал прикладом замок на тюремных воротах, когда автоматная очередь прошила его насквозь.

Я помню, как мы подходили к подводе, на которую положили дядю Феодосия… На второй день его хоронили в селе Тихоновичи, в колхозном саду, там же, где и наших матерей.В лес мы уехали с партизанами» http://70let.org.ua/orlyata9.htm)

Советские войска освободили Корюковку 19 марта 1943 г., всего через десять дней после последней карательной операции эсэсовцев. Из акта, который был составлен по следам фашистского злодеяния, следует, что в Корюковке погибли 6700 человек, было спалено 1290 домов. Годом ранее оккупанты расстреляли всё еврейское население Корюковки – 300 человек, а потом убили ещё 131 человека, которые, по их мнению, были связаны с партизанами или имели родственные связи с районными партийными работниками.

Только в Черниговской области фашисты и полицаи расстреляли, спалили заживо, повесили и замучили около 127 тысяч мирных жителей. По всей Украине нацисты спалили 1377 сёл, расстреляли и заживо сожгли в них более 50 тысяч человек. А всего за период оккупации Украины гитлеровцы уничтожили 3,9 миллиона гражданского населения!

Поэтому не может не вызывать крайнего возмущения трактовка тех кровавых событий некоторыми украинскими историками и СМИ.

* * *

Согласно опубликованным данным Центрального архива Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации данную карательную операцию проводила венгерская 105-ая лёгкая дивизия из состава Восточной оккупационной группы войск, действующая по указанию командующего группой генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, получившего приказ от начальника штаба 399-й главной полевой комендатуры Баера Бруно Франца.

Активную помощь в геноциде мирного населения гитлеровцам оказывала украинская вспомогательная полиция (УВП), что зафиксировано в Акте Корюковской районной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков о массовом уничтожении мирного населения города Корюковка.

Однако не смотря на то, что УВП в основном состояло из украинских нацистов, то есть членов ОУН и УПА (запрещённые в России террористические организации), в настоящее время властями на Украине они не только подвержены реабилитации, но и провозглашены героями, что по сути является издевательством над украинским народом.

История партизан оправдала. Они ведь не знали о содержании фашистского плана «Ост», но видели его воплощение на практике. А потому сопротивлялись и беспощадно били врага за свою и нашу с вами свободу. А враг в бессильной ярости уничтожал мирное население.

Но, кое-кто, в первую очередь это касается украинских историков националистического толка, старается принизить роль партизан в Великой Отечественной войне, всего советского народа в войне с фашистской Германией.

А что же можно увидеть сегодня на Украине? Недобитые вояки эсэсовской дивизии «Галичина» теперь открыто маршируют по улицам Львова. Вот куда ведёт вся эта «объективная правда» националистов о Великой Отечественной войне и роли партизан в ней!

Но разве есть дело американским кураторам, проводящим внешнее управление Украиной, до украинского народа?

И именно поэтому так важно знать и помнить, что именно происходило в Украине в годы войны и оккупации. Ни подвиги, ни страдания нашего народа не могут и не должны быть забыты – а тем более искажены до неузнаваемости в угоду «политической целесообразности текущего момента».