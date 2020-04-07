Чтобы не забывали никогда о подвиге

Я стараюсь и пишу для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье маленького народа и большой страны, радость и свобода, широта человеческого сердца, души, и сила разума преобладали над тьмой, злом, жестокостью, безразличием, над вредными привычками и сверкали как незаходящее солнце.

Чтобы помнили, чтили память, уважали подвиг и не забывали никогда, кому мы обязаны жизнью.

Еще один ветеран, испытавший на себе все тяготы войны, из агульского села Хвередж Курахского района. Гусейнов Байрам Наврузович родился 1 мая 1919 года в многодетной крестьянской семье. Был призван в ряды Советской Армии в 1938 году. Служил на Прибалтике, где и застал сначала Финскую войну, затем и Великую Отечественную. Воевал в регулярной армии рядовым. Был ранен в глаз, получил контузию. После победы вернулся в родное село. Многое сделал для жителей села, когда был председателем колхоза.

В 1966 году переселился в село Дружба Каякентского района. Там он сперва работал завхозом в школе, потом комендантом в совхозе того же села. Вырастил и воспитал восьмерых детей. Ушел из жизни в 1987 году.

Собирая по крупицам сведения о ветеранах войны невольно становишься свидетелем бесценного подвига маленького агульского народа, который внес огромный вклад, чтобы завоевать великую победу.

Память о ветеранах неподвластна времени.

Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества является священным долгом каждого.

Салихат Малагусейнова