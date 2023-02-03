Чтобы электросетевой комплекс работал бесперебойно, независимо от погодных условий

Группой «Россети» разработана программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан.

Комментируя данное решение политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает: «Новость, конечно, позитивная. Необходима капитальная реконструкция общей системы, которая по сути появилась век назад. К сожалению, о каких-то радикальных изменениях пока говорить преждевременно, ведь как сказано, выделяется всего 25% финансирования. И это со стороны самих Россетей. Остальная сумма, по — видимому, должна быть из республиканского источника. Как с этой задачей справятся, покажет время и соответствующие решения».

Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, безусловно способна в корне изменить состояние энергетической системы региона.

До 2025 года в Дагестане предусматривается провести реконструкцию 66 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ.

Увеличение в три раза объемов средств на модернизацию и развитие электросетей в республике улучшит состояние и работу энергетических объектов, давно отработавших свой срок эксплуатации.

Для обеспечения возрастающих потребностей в электроэнергии необходимо, чтобы электросетевой комплекс бесперебойно и надежно обеспечивал потребителей независимо от погодных условий.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»