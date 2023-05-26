По всей нашей стране идет весенний призыв. Недавно уехали ребята и с Ногайского района. Напутственные слова прозвучали для них в этот день, каждый желал им хорошей службы, чтобы они стали настоящими защитниками Родины.

Среди призывников был житель села Калининаул Эльдар Каирбекович Атангулов. Он родился и вырос в этом селе, здесь окончил школу. Эльдар у родителей единственный сын, опора и поддержка для мамы, помощник для отца. И, наверное, маме нелегко так далеко и надолго отпускать сына. Все же родители понимают, что сыновья должны служить Родине, стать защитниками своей страны.

В Великой Отечественной войне воевал прадед Эльдара Явуш Атангулов, он не вернулся с войны, пропал без вести. Он навсегда останется примером мужества и доблести для всех поколений Атангуловых. И сыновья, внуки, правнуков Атангуловых будут достойны его памяти.

Эльдар обязательно отслужит и вернется домой, пройдя школу мужества и братства в Вооруженных силах России, чтобы дети жили под мирным небом, ребята уходят служить.

В эти трудные для страны времена желаю всем нашим солдатам мирного неба над головой.

Источник: Голос степи