Чтобы чувствовали заботу государства

В Дагестане появится Реабилитационный центр для людей старше 18 лет, в том числе военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО.

Комментируя данное сообщение, член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт Сулейманович отмечает: «Важно поддержать наших ребят, возвратившихся с территории проведения СВО, обязательной должна быть их реабилитация и поддержка на законодательном уровне. Кроме физических травм и ранений, полученных в ходе спецоперации, остаются еще и психологические травмы. Тут как раз придет на помощь Реабилитационный центр, чтобы ребята скорее вернулись в социум!»

Квалифицированную медицинскую помощь здесь получат ежегодно около 4 тыс. пациентов. Многие дагестанцы сейчас находятся на передовой, участвуя в СВО. Важно, чтобы все они и их семьи чувствовали заботу государства, что их судьба небезразлична обществу, ради которого они, рискуя своей жизнью, защищают ее интересы с оружием в руках.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»