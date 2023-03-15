Что такое «открытое овальное окно» и надо ли его пугаться?

Первый осмотр новорождённого малыша в поликлинике всегда волнителен. Специалисты тщательно записывают в карту объективные показатели, направляют на обследование. И тут у молодых мам начинается паника: а что «это» у моего малыша? А «оно» не опасно? Может, надо показать его другому специалисту, назначить лечение, отвезти Москву? Наиболее частой причине таких волнений бывает «открытое овальное окно». Что это такое и надо ли его излишне опасаться? Объяснения даст и заодно и успокоит родителей специалист по эхокардиографии (УЗИ сердца) Егана Чавтараева.

— У вашего ребёнка открытое овальное окно – сообщает кардиолог в поликлинике, и матери сердце уходит в пятки. Между тем пугаться не стоит. По моим наблюдениям у 8–9 из каждых 10 обследованных детей-грудничков выявляется так называемое открытое овальное окно. Согласно современной классификации, это малая аномалия сердца, временное отверстие с клапаном в средней части межпредсердной перегородки, которая разделяет предсердия между собой, являясь их стенкой. Открытое овальное окно выполняет важную гемодинамическую задачу во внутриутробном периоде и является частью плодово-материнского кровотока.

Отличие открытого овального окна от дефекта межпредсердной перегородки состоит в том, что при истинном дефекте перегородки имеется недостаточность ткани, а при открытом овальном окне сообщение между предсердиями осуществляется благодаря клапану, который открывается при превышении давления в правом предсердии, в сравнении с таковым в левом предсердии.

По некоторым данным, от 30 до 40% взрослого населения планеты живёт с этим открытым овальным окном, то есть, если оно не превышает 3–4 мм в диаметре, не вмешивается в систему внутрисердечной гемодинамики и не вызывает никаких патологических проявлений, то жить оно не мешает, пороком не является и коррекции не подлежит.

Теоретически открытое овальное окно должно закрыться с первым вдохом новорождённого, но, как показывает опыт, это происходит не всегда. Как правило, у 80% детей открытое овальное окно анатомически закрывается в течение первого года жизни. У большинства остальных детей – в течение 3–5 лет после рождения. И только мизерный процент детей начинает испытывать неприятные болезненные ощущения за счёт раскрывания этого отверстия более 3–4 мм, что составляет норму.

Чаще всего у детей с открытым овальным окном никаких клинических проявлений нет. В некоторых случаях отмечается наличие систолического шума небольшой интенсивности, однако такой шум часто выявляется у детей и без открытого овального окна.

Подозрение на открытое овальное окно может возникнуть ещё в родильном доме у педиатра, осматривающего ребёнка после рождения. Дети, у которых эта аномалия обнаруживается на УЗИ, должны состоять на учёте, осматриваться раз в год, так как в период активного роста оно может изменяться в размерах.