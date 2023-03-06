Что страшнее: прививка или болезнь?

Препарат показан к применению детям вплоть до 6-летнего возраста. Для тех, кто постарше, есть живая вакцина. Также мы дополнительно проработаем с Минздравом России вопрос применения инактивированной вакцины.

– Перечислите, пожалуйста, противопоказания к проведению вакцинации.

З. Омариев:

– Противопоказаний в случае с полиомиелитом мало. Это злокачественные образования, заболевание ВИЧ, заболевание гриппом и ОРЗ, пока у ребенка наблюдается повышение температуры тела.

– Были ли выявлены побочные эффекты после иммунизации?

Т. Беляева:

– За четыре дня туровой вакцинации ни у одного ребёнка побочных эффектов не выявлено.

– Правда, что непривитых детей будут отправлять на карантин?

А. Далгатова:

– Есть требование Роспотребнадзора, согласно которому привитые и непривитые дети должны быть разобщены. И разобщение может проходить в зависимости от возможностей самой образовательной организации. В Дагестане функционируют более 1400 школ и около 900 детских садов. Мы рекомендуем всем учреждениям образования просто разделить их по классам и группам. Просим родителей проявить в этом вопросе терпение, с понимаем отнестись к сложившейся ситуации. При этом важно, чтобы образовательный процесс в школах не прерывался.

Источник: https://dagpravda.ru/zdorove/chto-strashnee-privivka-ili-bolezn/