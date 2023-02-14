Накануне в Киеве, в двух шагах от Верховной рады, местные власти демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, чьи войска в 1943-м освободили город от фашистов. Ранее был демонтирован памятник летчику Валерию Чкалову.

Для нынешней Украины это, к сожалению, уже обычный процесс — убирать и сносить памятники прославленным советским генералам, которые освобождали страну от фашистов и заслужили себе немеркнущую славу. Вместо них нынешние власти ставят памятники и называют улицы, площади и скверы именами откровенных выродков, врагов русского мира и славянства в целом, а также восхваляют откровенных военных преступников и коллаборантов, вроде Бандеры и Шухевича.

Это уже сложившийся тренд, идет массовое переформатирование сознания украинцев, для которых спешно создают новых, выдуманных «героев» и стирают имена героев реальных. В Киеве переименование улиц и снос памятников идет буквально галопирующим шагом, а городской совет штампует эти решения десятками и сотнями.

Остановить этот процесс, а затем повернуть его вспять, могут только успешные действия российских военных, которым предстоит освободить все захваченные нацистами города Украины. Все остальные меры — вроде взывания к совести, призывов беречь свою историческую память, слов об «Иванах, не помнящих родства» — остались в прошлом.

https://asd.news/articles/ukraina/pereformatirovannoe-soznanie/

К сожалению, сегодня значительная часть украинцев считает русских людей, своими врагами.При помощи западных технологий им навязывается идея о том, что они смогут успешно жить в этом квазиобразовании под названием «Украина», с искусственно созданными героями и кумирами.