Что нужно знать о весеннем призыве?

Могут ли гражданина, призванного на «срочную» службу, отправить в зону СВО?

Военнослужащие по призыву направляться для участия в специальной военной операции не будут.

«Срочников» заставляют писать заявление, что они готовы выехать в зону боевых действий. Законно ли это?

Военнослужащие по призыву не принимают участия в СВО. Принуждать их заключить контракт на военную службу нельзя. В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру.

Главная военная прокуратура: gvp.gov.ru/gvp.

Справочная информация по обращениям:

+7 (495) 693-63-59

+7 (495) 693-63-69

+7 (495) 693-63-46

Телефон на сайте:

+7 (495) 693-64-17

Если же военнослужащий по призыву, отслуживший минимум три месяца, добровольно примет решение заключить контракт на прохождение военной службы, он может отправиться в зону проведения СВО в статусе контрактника.

Можно ли отказаться от службы по призыву и пойти добровольцем в зону СВО, если уже пришла повестка?



Нет, отказаться от прохождения службы по призыву нельзя, но её можно заменить военной службой по контракту. Граждане, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы.

Добровольцами могут стать только граждане, прошедшие военную службу и состоящие в запасе Вооружённых Сил РФ.