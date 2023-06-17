Что мы ждём от ПМЭФ?

В эти дни основное внимание политиков, бизнесменов, СМИ не только нашей страны, но и всего мира приковано к Петербургскому Международному Экономическому Форуму (ПМЭФ), который стал важным событием в жизни страны.

Главным событием и кульминацией мероприятия стало сегодняшнее Пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, который в своём выступлении обозначил основные векторы развития экономики нашей страны на этот год и на перспективу.

Глава государства дал понять всему миру, что наша страна несмотря на санкции Запада развивается в прямом смысле этого слова. Он также отметил, что Стратегия, выбранная властями и бизнесом России, во втором квартале 2022 года сработала. В апреле 2023 года ВВП вырос на 3,3%, по итогам года ожидается рост 1,5-2%. Безработица в РФ на данный момент самая низкая в истории, инфляция близка к историческому минимуму и составляет 2,9%.

Президент также говорил, рост реальных доходов россиян еще скромный, но должен усилиться, индексация МРОТ с 2024 года на 18,5%,.

Отмечу, также, что в этом году Дагестан, как никогда лучше представлен на форуме. Руководство нашей республики провело много встреч с российскими и зарубежными участниками форума и подписали большое количество соглашений не только с регионами, но и крупными предприятиями по привлечению инвестиций в экономику нашей республики. Сумма подписанных договоров составляет десятки миллиардов рублей, которые будут направлены на развитие энергетической, строительной, туристической, дорожной и других отраслей экономики.

Посетители нашей выставки ознакомились не только с экономическим и туристическим потенциалом нашего региона, но и близко узнали о творчестве великого поэта Расула Гамзатова, которому на форуме был посвящён отдельный стенд.

Пока форму ещё не завершился, но уже сегодня многие принятие там решения и достигнутые договорённости уже начали притворяться в жизнь и думаю, что они будут способствовать развитию экономики, как России, так и Дагестана.

Главный редактор газеты «Нур»

Байрам Абдуллаев