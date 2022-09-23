Что может повлечь за собой финансирование экстремизма и терроризма

В Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) уголовная ответственность за различные формы содействия террористической деятельности, в том числе финансирование терроризма, появилась после введения в него Федеральным законом от 24.07.2002 № 103-ФЗ статьи 205.1.

В действующей редакции статья 205.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за финансирование терроризма (ч. 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2017 № 445-ФЗ) в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы, а также за организацию финансирования терроризма (ч. 4 введена Федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ) в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

В силу примечания 1 к статье 205.1 УК РФ под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Кроме того, статьёй 282.3 УК РФ (введена Федеральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ) предусматривается уголовная ответственность за финансирование экстремистской деятельности, под которым в силу положений ч. 1 названной статьи понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации. Наказание за совершение указанных действий предусмотрено в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.