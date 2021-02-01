Что думает население о вакцинации?

Как утверждают эксперты, иммунизация населения является одним из важнейших факторов защиты от COVID-19. Массовая вакцинация населения стартовала в республике в декабре месяце. Для создания оптимальных условий доставки и хранения вакцины в регионе создана специальная логистическая цепь, а также приобретено холодильное оборудование.

Однако среди населения бытует неоднозначное мнение относительно необходимости вакцинации. Сознательные граждане считают прививку от коронавируса важнейшим элементом в борьбе с вирусом. Другие скептически относятся, недооценивая важность превентивных мер от COVID-19.

Для того, чтобы остановить пандемию, должно быть привито более 60% взрослого населения. Об этом заявляют эксперты.

В Агульском районе те граждане, чья профессиональная деятельность предполагает нахождение в зоне риска инфицирования, крайне положительно относятся к вакцинации, считая прививку основной защитой от вируса. Особенно ответственно к данному вопросу необходимо отнестись гражданам старшего возраста, так как именно лица старше 65 лет получают осложнения от коронавируса.

Прививка — это дело добровольное, однако важно понимать, что от ваших действий зависит не только личное здоровье, но и здоровье окружающих.

Луиза Гусукаева