Что делать при утечке газа в доме?

Правильный порядок действий на тот случай, если вы почувствовали запах газа в доме. В экстремальных ситуациях правильный порядок действий может спасти не одну жизнь. Именно поэтому очень важно знать, что и как делать, если каждая минута на счету.

В первую очередь — перекройте вентиль газовой трубы. Как правило, за частую вентиль находится прямо за плитой. Не стоит пытаться самостоятельно найти место утечки, поскольку это может отнять драгоценные секунды. Ваша задача состоит в том, чтобы максимально быстро прекратить подачу газа. Газовые приборы нельзя ремонтировать самостоятельно. Это должен делать только специалист.

Во-вторых, откройте все окна в помещении.

Сквозняк поможет избавиться от газа, скопившегося в результате утечки.

Не включайте свет и бытовые приборы, а также не выключайте те, что уже работают.

Ни в коем случае не включайте электричество, а также не выключайте уже работающие электроприборы — помните, что газ может вспыхнуть от малейшей искры.

И самое важное — не звоните со стационарного или мобильного телефона, находясь в доме. Позвоните в газовую аварийной службу по номеру 104. Ни в коем случае нельзя возвращаться в дом до устранения утечки газа. Для вызова воспользуйтесь телефоном соседей или выйдите на улицу, чтобы позвонить с мобильного. Дожидаться приезда специалистов нужно на улице или в безопасном помещении.

Для того, чтобы избежать экстремальных ситуаций, связанных с бытовым газом, необходимо соблюдать несколько простых правил: Не устанавливайте и не ремонтируйте газовые плиты самостоятельно.

Если вы обнаружили, что одна из конфорок на плите погасла, не пытайтесь тут же зажечь ее снова. Перекройте подачу газа, хорошо проветрите помещение, затем дождитесь, пока горелка остынет, и только потом зажигайте. Не используйте газовую плиту для обогрева помещения.

При включении духовки убедитесь в том, что огонь есть во всех отверстиях горелки.

Обращайте внимание на цвет пламени — оно должно быть ярко-голубым. Красный, зеленый или оранжевый цвет пламени — повод для обращения к специалистам газовой службы.