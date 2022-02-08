Здравоохранение

Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией

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  1. Вызовите врача.
  2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
  3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
  4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
  5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
  6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.
  7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
  8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
  9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
  10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.

 

 

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