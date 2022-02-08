Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом или коронавирусной инфекцией

- Вызовите врача.
- Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
- Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
- Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
- Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
- Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.
- Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
- Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.
- Ухаживать за больным должен только один член семьи.
- В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.