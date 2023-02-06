Что делать, если у пчёл не хватает кормов

Зима прошла свой экватор. Пчеловоды района, находившиеся до сих пор в относительном покое, должны засучить рукава и приняться за работы. Февраль — самый опасный месяц для пчёл. Опаснее вдвойне, если во время зимовки с ноября по январь выдавались погожие дни, и пчёлы вылетали на облёт.

С одной стороны, зимние облёты для пчёл полезны, так как они имеют возможность опорожнить свой кишечник (а это предупреждает появление нозематоза и порчи сотовых рамок из-за поноса). Но частые зимние вылеты ведут к распаду клуба, что в свою очередь ведёт к перерасходу кормовых запасов. Голодные пчёлы начинают поедать запасы перги, которую они не могут переработать, опонашиваются и погибают.

Также пчёлы, отлетевшие далеко от улья, переохлаждаются и погибают. Частые вылеты могут быть связаны как с нехваткой кормов, так и с тем, что пчёлам трудно добраться до корма в старых почерневших сотах, где печатка особенно прочная и мёд гуще. Для разбавления нужна вода, пчёлы за ней и вылетают. А набрав холодной воды в зобики, не могут взлететь, коченеют и погибают.

Поэтому с первых чисел февраля пчеловод должен быть готов к форс-мажорным обстоятельствам. А как выяснить наличие запасов у пчёл? Вскрывать ульи и лишний раз беспокоить клуб нежелательно. Здесь нам поможет прослушивание улья утром или перед сумерками. Желательно иметь медицинский стетоскоп. У кого нет, не беда, годится тонкая гибкая трубочка (шланг для омывателей лобового стекла автомобилей). Осторожно вводим шланг в леток (желательно в верхний, т.к. пчёлы в это время находятся наверху, ближе к задней стенке) и прослушиваем. Если в улье стоит тихий равномерный гул, то поводов для экстремального вмешательства нет. Если же в улье неровный гул, различные шумы, которые прослушиваются и без стетоскопа, то это сигнал о том, что у пчёл проблемы с кормами.

И тут на помощь должен прийти пчеловод. Но стоит вопрос — чем накормить? Сироп сразу отпадает — пчёлы не покинут рамки и не поднимутся в кормушку. Многие применяют канди — тесто из сахарной пудры и мёда, в которое производители могут добавить и пыльцу для стимулирования пчеломаток. Этот способ приемлем, так как канди ставится на рамки и пчёлам его легко достать. Один минус — там мало жидкости, поэтому пчёлы будут вылетать за водой. Идеальный вариант — дать медовую рамку, предварительно поддержав её в тёплом помещении несколько часов для прогрева.

Перед постановкой рамки желательно пройтись по ней пчеловодным катком для облегчения разгрызания печатной крышки. Ставить рамку желательно поближе к центру клуба, чтобы облегчить доступ пчёлам, обсиживающим противоположные рамки. Но, внимание, эту процедуру надо выполнять в дневное время в тёплую безветренную погоду и максимально быстро и аккуратно, чтобы не беспокоить клуб. На следующий день прислушайтесь- шум в улье стихнет и уступит место привычному равномерному тихому гулу.

Абдулрашид Рамазанов