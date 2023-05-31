Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода встретился с предпринимателями Дагестана

Встреча прошла в Торгово-промышленной палате Дагестана.

«Эта встреча послужит дальнейшему развитию нашего сотрудничества. В последние годы мы наблюдаем рост торговых отношений между нашими странами. Дагестан — аграрная республика, и мы заинтересованы в сотрудничестве с вами. Мы больше импортируем, чем экспортируем, но у нас есть хороший опыт по производству хлопка, ранних овощей, винограда, поставкам фруктов и сухофруктов. Приглашаем предпринимателей Дагестана приехать и изучить эти возможности», — подчеркнул посол, приветствуя представителей бизнеса.