Общество

ЧIулухум — утраченное наследие!

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Время неугомонно мчится вперёд, придавая мрачному забвению истории минувших дней, нравы и ценности предыдущих поколений, их глубокие терзания и обыкновенные жизненные радости, борьбу за высшие идеи и славные подвиги прославленных сынов, а также колоссальный хвалебный труд и его заветные дары.

Не столь давно, около десяти лет тому назад, на границе сел Рича и Чираг образовалось небольшое озеро, ставшее некой достопримечательностью для агульцев, «подарком» природы, дополняющим изящество долины Чираг-чая. В теплое время года к этому месту стекается много людей, любителей активного отдыха, из разных сёл района и не только.

Здесь проводят совместный семейный досуг, пикники и торжества. Теперь, посреди гордого величия горных вершин, покрытых густой растительностью и частыми кустарниковыми лесами, заканчивающихся внизу равнинами с двух сторон, образуя обширную долину, пресноводное озеро лежит на реке Чираг-чай, вносящее в эту обстановку какое-то непривычное прежде спокойствие.

О том, какова цена этого преображения, многие посетители не знают, а местные жители, в основном, предпочитают об этом не вспоминать, потому что кому-то это доставляет большую грусть, а иные не придают этому особой важности.

Вероятно, спустя полвека и даже век, последующие поколения будут помнить о том, что озеро здесь образовалось в результате схода горной массы, образовавшей естественную дамбу на пути реки, но, скорее всего, они забудут, что эта груда камней, грунта и брёвен некогда представляла собой летние пастбищные угодья ричинцев Чlулухум.

Совсем немного осталось в Рича людей, кто, будучи в зрелом возрасте, бывал в Чlулухуме и окропил своим горячим трудовым потом ту благодатную почву, могучей силой земли впоследствии вывернутую наизнанку. Однако, ещё детьми побывавшие в летнем Чlулухуме сельчане с теплом вспоминают всё, что им посчастливилось там увидеть.

Так, из воспоминаний местного жителя о том, каким предстал его детскому взгляду Чlулухум тридцать лет тому назад. «Дорога в поселение была лишь для арбы, запряженной быками.

Некоторые рабочие, — а их бывало там очень много, и, подобно пчёлам, каждый из них бывал занят чем-то своим, дельным, – спускали на этих телегах молоко к дороге, ведущей в Чираг, где их встречала автомашина, на которой продукт доставлялся в Чирагский сыро-молочный завод.

Рисунок ученицы 10 класса Гаджиевой Ф. «Чlулухум»

Растительность в тех местах особенно сказывалась на здоровье поголовья крупнорогатого скота, которое обычно там и паслось, и на сырьё, производимое ими. И мясо, и молоко имели отменное качество. Тяготы трудовых будней развеивались иногда радостью и весельем в честь свадеб или рождения детей. На подобные мероприятия стекался народ и из самого села: кто верхом, а кто пешком…»

Поистине, удивительное место! Об истории его образования и какого бы то ни было развития всё умалчивает. Сколько поколений горцев трудилось здесь, обустраивая и создавая себе условия для ведения сельского хозяйства, сколько в это было вложено сил и какие тайны хранились в этом месте — этого мы уже не узнаем.

Озеро хранит теперь все ответы и загадки; оно важно простирается над всем, что когда-то дышало жизнью. Наследие веков стало пристанищем для рыб, и с истечением времени и этот громадный обрывистый участок, и груда валунов с землей, оставшиеся от Чlулухума, снова зарастут травой и кое-где покроются сухим жёлтым мхом, которые

скроют все следы существования этого поселения навсегда. Люди будут приходить на озеро, отдыхать, веселиться, фотографироваться на его фоне, не задумываясь о том, что находится под их ногами…

Хасбулат Гамзатов

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