Члены Совета ОП Дагестана обсудили ситуацию в Украине и приняли обращение

Общественная палата Дагестана провела заседание Совета. Её члены обсудили ситуацию в Украине и приняли обращение, в котором поддержали решение Президента РФ Владимира Путина о проведении специальной военной операции, целью которой стала защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

Также в рамках заседания участники поддержали инициативу председателя Комиссии по развитию АПК и экологии ОП Дагестана Абдурахмана Чураева об оказании помощи и подготовке предложений по приему беженцев из Донецкой и Луганской областей на территории Дагестана.

Обращение членов Общественной палаты Республики Дагестан.

В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость.

Справедливость — это когда те, кто виновны в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны, это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие, это защитить святую память о Подвиге наших предков, пожертвовавших свои силы и жизни для защиты Родины от фашистской нечисти.

Мы, Общественная палата Республики Дагестан, поддерживаем курс президента России Владимира Путина. Выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных Сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отбросить страх и выступить против незаконного, националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы.

Вынужденное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных Сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную войну, показавшую свои очертания после объявления режимом Владимира Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия. Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает.