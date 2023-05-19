Члены Совета Федерации России прибыли в Дагестан по поручению Валентины Матвиенко

В рамках торжественной церемонии закрытия Российской выставки овец и коз в городе Каспийске член Совета Федерации Диана Оюн сообщила, что прибыла в южный регион не только для того, чтобы поучаствовать в выставке.

«Я приехала сюда с поручением председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, постараться проработать вместе Минсельхозом РФ, Минпромторгом Россиии и, конечно, нашими овцеводами вопрос производства полного цикла шерсти, чтобы она была востребована, чтобы люди начали носить экологичную, качественную шерстяную продукцию, которая будет сделана из отечественного сырья», — сообщила она.