Члены Совета Федерации проинспектировали социальные объекты в Дагестане

В Дагестан прибыла делегация Совета Федерации для контроля осуществления тех задач, которые отображены в проекте-постановлении, принятом по факту проведения дней Дагестана в марте текущего года.

Делегация посетила объекты здравоохранения, ЖКХ, проинспектировала ход работ по устройству водоснабжения и ликвидации долгостроев. Они оценили уровень реализации проектов, а также необходимость оказания дополнительной помощи.

В рамках рабочей поездки делегация побывала и в Кизилюрте — на объекте строительства роддома на 120 мест. 15 октября вопрос строительства данного объекта будет поставлен на итоговом совещании с участием федеральных министров.