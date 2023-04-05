Член Союза журналистов РД Карина Рамазанова о ситуации с полиомиелитом

С 3 апреля начался второй тур иммунизации от полиомиелита. Сегодня о необходимости иммунизации от полиомиелита рассказала член Союза журналистов Дагестана, молодая мама — Рамазанова Карина.

«Вакцинация детей – это ответственность каждого сознательного родителя перед своим ребенком! Каждый из нас решает делать прививку ребенку или нет. Мамы пугают друг друга страшными историями о последствиях прививок, но это лишь единичные случаи.

Мамы пытаются отложить процедуру вакцинации ребенка, думая, что защищают малыша. Неправда!

Отложенная прививка детям первого года жизни – дополнительный шанс для развития серьезного инфекционного заболевания. Показания и противопоказания к прививке определяет врач.

Перед иммунизацией врач проводит тщательный опрос.

Хочу сказать, что я сама в данное время прохожу все эти процедуры и рекомендую вам», — сказала Карина Рамазанова.