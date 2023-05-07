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Читлинцы провели акцию «Знамя Победы»

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Учащиеся и учителя Читлинской основной школы имени Анварбега Сайпулаева Гумбетовского района приняли участие во всероссийской акции «Знамя Победы».

Дети провели торжественную линейку, прошлись по школьному двору с копией Знамени Победы, с Государственным флагом РФ под Государственный гимн РФ. Учащиеся держали в руках портреты предков, участвовавших в разгроме гитлеровского фашизма.

Напомним, что по поручению главы Гумбетовского района Галипа Галипова патриотические акции в честь 78-й годовщины Великой Победы проходят во всех поселениях Гумбетовского района.

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