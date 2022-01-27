Число коронавирусных больных растет

Специалисты фиксируют рост инфицирования коронавирусом, отмечая, что это является следствием уменьшения внимания граждан к профилактическим мероприятиям, ослаблением иммунитета и влиянием нового штамма. Однако, несмотря на готовность системы здравоохранения к очередной волне COVID-19, основная ответственность в борьбе с эпидемией ложится сегодня на простых граждан. В общей сложности в республике на 27.01.22 зарегистрировано без малого четыреста новых случаев инфицирования. Агульский район пока держит стабильность в данном вопросе, и случаев инфицирования новым штаммом «омикрон» в муниципалитете не зафиксировано. Но в целях недопущения распространения вируса и повторения сценариев социальной напряженности в республике вводится ряд ограничительных мер. Первый и основной из них – это QR-коды. Нововведение, которое заключается в предоставлении QR-кодов при посещении культмассовых мероприятий, и является оправданной мерой, которая направлена на недопущение чрезмерного распространения вируса в социуме. Для удобства граждан используются различные приложения, которые позволят беспрепятственно предоставить QR-код. Теперь сертификат о вакцинации с QR-кодом можно сохранить прямо в СберБанк Онлайн, что сократит время его поиска в мобильном гаджете.

Наряду с угрозой коронавируса актуальной остается и эпидемия гриппа. Дети болеют очень часто в последнее время, у них высокая температура, озноб и другие симптомы ОРВИ. Для того, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, ряд учреждений образовательной сферы закрыт на непродолжительный карантин. По словам специалистов, это позволит приостановить волну заражения и позволит детям продолжить учебный процесс без вирусов и инфекций.

Взрослая категория населения продолжает вакцинацию. Некоторые граждане проходят ревакцинацию. Повторная иммунизация проводится после проведения теста на антитела. В случае, если их показатели недостаточны для надежной защиты организма, выдается допуск к вакцинации. Сегодня пройти процедуру вакцинации возможно с применением разных вакцин, как однокомпонентных, так и двухкомпонентных. Важно понимать, что уровень защиты двухкомпонентной вакциной на порядок выше, и это дает вам большую гарантию в защите от ковид.

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