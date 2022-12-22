Число безработных в Дагестане сократилось почти вдвое

Такие данные привел в ходе своего доклада министр труда и социального развития Республики Дагестан Абдурахман Махмудов

«В результате принимаемых в республике мер число безработных граждан, зарегистрированных в Республике Дагестан, за 2022 год сократилось практически вдвое — с 34 тыс. человек, состоящих на учете на 1 января 2022 года до 16,8 тыс. на 16 декабря 2022 года.

Уровень безработицы при этом снижен с 2,6% до 1,2 % рабочей силы.

При этом достигнут минимальный показатель зарегистрированной безработицы за весь период ее наблюдения — начиная с 1991 года», — озвучил Махмудов.