Численность занятого населения в Дагестане увеличилась на более чем 122 тысячи человек

Министерством труда Дагестана реализуется комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения до допандемических значений.

Согласно целевым показателям мероприятий Комплекса мер численность занятых граждан должна быть не ниже 1202,8 тыс. чел.; численность трудоустроенных (либо иным способом восстановивших занятость) в пределах не менее 122,3 тыс. человек.

В целом, за истекший период прошлого года реализация мероприятия Комплекса мер суммарно способствовали обеспечению занятости более 122 тыс.чел.

В частности, по состоянию на 27 октября 2021 года органами государственной службы занятости населения республики содействие в трудоустройстве оказано более 42 тыс. человек, из них:

1,3 тыс. человек – безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы и безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые;

11,0 тыс. человек – подростки, работающие в свободное от учебы время;

11,8 тыс. человек направлены на оплачиваемые общественные работы и др., а также более 3,3 тыс. чел. трудоустроены за пределами республики.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по специальностям, востребованным на рынке труда, получили 703 безработных гражданина.

В результате работы по взаимодействию с работодателями в рамках проведённых ярмарок вакансий и учебных рабочих мест обеспечена занятость более 2,9 тыс. человек.