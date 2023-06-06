Численность трудовых ресурсов в Дагестане составляет 1,4 млн человек

Такую цифру озвучил глава республиканского кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания по сложившейся в регионе ситуации с использованием трудовых ресурсов.

Как сообщил премьер, цифра была выявлена в результате выборочных обследований населения по вопросам занятости (по методологии Международной организации труда)

Из 1 млн 433 тыс. человек:

566 тыс. 180 чел. – наемные работники;

34 тыс. 660 чел — индивидуальные предприниматели;

212 тыс.чел — самозанятые;

149 тыс. чел — ЛПХ (личные подсобные хозяйства);

16 тыс. 211 чел.– безработные;

304 тыс. чел. — неформально занятые.