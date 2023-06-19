«Чиркей-Махачкала-Каспийск» в работе

На одну из строительных площадок будущего водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» прибыл министр строительства Артур Сулейманов.

Сейчас здесь проходит отгрузка труб, срок годности которых не менее 50 лет.

На сегодняшний день поставлено 2,1 из 30 км труб, запланированных на этот год. Всего протяжённость магистрального водовода составит 78 км.

Как отметил руководитель регионального стройкомплекса, новый водовод позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей городов Махачкала и Каспийск, а также попутные населенные пункты, исторически не имеющие источники водоснабжения, в их числе Ленинкент и Агачаул.

«По всем населенным пунктам, встречающимся на маршруте водовода, был сделан запрос потребности воды. Рассчитанного объема, а это 176 тыс.куб., будет достаточно не только для Махачкалинско-Каспийской агломерации, но и сопутствующих населенных пунктов, в том числе и Избербаша, учитывая развитие прибрежного туристического кластера», — отметил Артур Сулейманов.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году единым комплексом.

Напомним, что строительство такого масштабного проекта стало возможным благодаря одобренной Правительством РФ проектной заявки в рамках нового механизма «Инфраструктурное меню».